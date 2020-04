Funcionário da OMS morto em ataque não reivindicado no Myanmar

Um motorista da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Myanmar (antiga Birmânia) que conduzia um veículo que transportava amostras clínicas de testes do novo coronavírus foi morto durante um ataque, numa zona de combate entre grupos rebeldes e militares.

De acordo com as Nações Unidas, o condutor birmanês, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital onde recebeu ajuda após o ataque contra o veículo que conduzia.

O ataque, cuja origem não foi ainda determinada, ocorreu perto da cidade de Minbya, na zona ocidental da Birmânia.Em comunicado, as Nações Unidas lamentaram a morte do condutor.

A organização não-governamental Fortify Rights condenou o ataque e pediu ao governo acesso urgente às zonas de conflito entre os militares e grupos rebeldes.

Em janeiro de 2019, dezenas de civis foram mortos e centenas ficaram feridos no oeste de Myamnar, onde a fação separatista, Exército de Arakan, luta pela autonomia da população budista.

Devido à propagação da pandemia do novo coronavírus a "comunidade internacional" lançou um apelo de cessar-fogo entre as partes.

O governo limitou o acesso à Internet na região, ficando as populações, e sobretudo os grupos de deslocados internos, sem acesso a informações sobre a pandemia.