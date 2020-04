Responsável por tiroteio no Canadá incendiou várias casas

O número de vítimas mortais do tiroteio no Canadá subiu esta quarta-feira para 22.

O ataque, que aconteceu no fim de semana e deixou o Canadá em choque, foi o mais grave acidente do género no país.

O atirador vestiu-se de polícia e com um carro semelhante ao das autoridades, disparou sobre dezenas de pessoas, numa área de vários quilómetros quadrados, na região da Nova Escócia. O homem de 51 anos acabou por ser abatido pelas autoridades.

Ao analisarem os locais onde foram cometidos os crimes, as autoridades canadianas descobriram mais cadáveres do que aqueles que se sabia existirem, nas primeiras horas após os ataques. Sobretudo nas casas que o homem incendiou.