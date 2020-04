Tumultos em bairros na periferia de Paris pela quarta noite consecutiva

Alguns bairros nos arredores de Paris viveram hoje tumultos pela quarta noite consecutiva, em pleno período de confinamento causado pela pandemia de Covid-19, após um incidente entre um carro da polícia e um motociclista, que ficou ferido.

Um porta-voz da polícia explicou à agência de notícias EFE que, na noite de terça-feira para hoje, houve nove prisões e que diferentes tipos de projéteis e dispositivos de pirotecnia foram lançados contra algumas patrulhas da polícia, mas sem confrontos diretos ou feridos.

"A situação foi globalmente mais calma do que no dia anterior", quando os agentes de segurança também prenderam nove pessoas, disse o porta-voz.

Os eventos mais graves ocorreram em Gennevilliers (departamento de Hauts-de-Seine), onde houve um incêndio na escola primária Paul Langevin, que foi rapidamente controlado. O escritório da diretora foi destruído e outras duas salas da escola também foram danificadas.

Também foram registados incidentes em duas outras cidades do mesmo departamento de Hauts-de-Seine, que fica a noroeste de Paris, Nanterre e Villeneuve-la-Garenne, bem como em Montreuil e Aulnay-sous-Bois, no departamento vizinho de Seine-Saint-Denis (no nordeste de Paris), segundo o porta-voz.

Acidente entre um motociclista e um carro da polícia está na origem dos distúrbios

Na origem dessa situação, que decorre na sexta semana de confinamento obrigatório em França devido ao novo coronavírus, está num acidente ocorrido no último sábado à noite em Villeneuve-la-Garenne, quando um homem de 30 anos, que estava a circular com uma motocicleta sem capacete, ficou seriamente ferido ao colidir com um carro da polícia descaracterizado.

Vídeos do incidente e acusações contra os agentes começaram a circular rapidamente nas redes sociais, segundo os quais, os polícias haviam causado o acidente ao abrir voluntariamente uma porta do carro para parar o motociclista.

Do hospital onde está hospitalizado para ser tratado de uma fratura exposta na perna e outra no fémur, o homem ferido no incidente lançou um pedido de calma na terça-feira para interromper os incidentes e insistiu que a justiça será feita.

O homem, que está sob custódia judicial - já foi condenado 14 vezes, especialmente por tráfico de drogas, e esteve preso várias vezes, tendo sido ainda multado três vezes por violar o confinamento - apresentou uma queixa contra a polícia.

Antecipando a agitação, a prefeitura de polícia decidiu na terça-feira proibir a compra e posse de fogos de artifício e outros itens de pirotecnia em toda a área metropolitana de Paris até 27 de abril.