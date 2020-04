Assaltante usa martelo para roubar quadro de Van Gogh

A obra "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring" de Van Gogh foi roubada do museu Singer Laren na cidade de Laren, nos arredores de Amsterdão, no dia 30 de março.





Twitter @Thingsbyy

No vídeo - divulgado pelo programa de televisão Opsporing Verzocht - vê-se o alegado ladrão a partir duas portas de vidro com um martelo.

De acordo com a CNN, o suspeito teve de desviar os sistemas de segurança para chegar à obra de Van Gogh, disse um porta-voz da polícia holandesa.

De acordo com as autoridades, ainda ninguém foi detido e a pintura continua desaparecida.

O quadro foi adicionada ao banco de dados de arte roubada da Interpol.