China anuncia primeira missão a Marte

A China anunciou hoje a primeira missão de exploração a Marte, que vai acontecer ainda este ano. A data coincide com os 50 anos do lançamento do primeiro satélite chinês ao espaço, que deu lugar ao Dia do Espaço na China.

A missão intitulada "Tianwen-1" não será tripulada e, se for concluída, faz da China o único país do mundo com três missões ao espaço em simultâneo, a juntar às duas estações espaciais já em órbita e deste veículo explorador em Marte, ainda em 2020.

Nos últimos 17 anos, a China tem apostado no programa espacial para se tornar numa potencial mundial na próxima década, a par dos Estados Unidos e da Rússia.