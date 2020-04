Construção do túnel ferroviário e rodoviário mais longo do mundo começa em 2021

A Dinamarca anunciou hoje que a construção do túnel ferroviário e rodoviário submerso mais longo do mundo, o Femernbelt, que ligará o reino escandinavo à Alemanha, começa em 1 de janeiro de 2021, no lado dinamarquês.

"As obras na Lolland [região no sul de Copenhaga] começarão no dia 1 de janeiro de 2021 e estarão prontas para continuar no lado alemão em meados de 2022", disse o Ministério dos Transportes em comunicado de imprensa, hoje divulgado.

Com quase 18 quilómetros de comprimento, o túnel vai ligar as ilhas dinamarquesas de Lolland-Falster à região alemã de Schleswig-Holstein, passando sob o mar Báltico.

"A ligação Femernbelt vai ser uma nova porta de entrada para a Europa (continental) e uma nova passagem para futuras soluções de transporte verde", afirmou o ministro, Benny Engelbrecht, citado no comunicado de imprensa.

O consórcio que vai construir a ligação queria começar a trabalhar a partir de meados de 2020, mas, "entre outras coisas por causa da crise do coronavírus, isso não foi possível", adiantou o Ministério dos Transportes da Dinamarca.

O túnel, que deve estar operacional em meados de 2029, vai ligar a Alemanha à Dinamarca em 10 minutos de carro e sete minutos de comboio, em vez de uma hora de 'ferry' a atravessar o estreito de Fehmarn, ou fazer um desvio de 160 km através da região dinamarquesa da Jutlândia.

No lado alemão, o início dos trabalhos está suspenso por decisão judicial. As autoridades locais deram sinal verde para a construção do túnel, mas os críticos da obra apresentaram um recurso em tribunal, ainda em apreciação.