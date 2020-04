Kim Jong-un: vivo ou morto?

Uma equipa médica chinesa deslocou-se a Pyongyang para averiguar o estado de saúde do líder. Kim Jong-un não é visto há duas semanas e este sábado esteve mesmo ausente de uma das mais importantes cerimonias do país: o aniversário do Exército Popular da Coreia do Norte.



Em meados de abril, faltou às cerimónias do aniversário do avô. A estação televisiva norte-americana CNN avançou que Kim estava em estado grave, depois de complicações durante uma cirurgia ao coração.



Agora, o site TMZ diz que o líder norte-coreano poderá já ter morrido. Já uma revista japonesa afirma que Kim Jong-un está em estado vegetativo.



A última aparição de Kim Jong-un, foi no dia 11 deste mês, dia em que o líder do país presidiu a uma reunião com membros da liderança norte-coreana.