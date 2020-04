Kanye West entra na lista de bilionários mas reclama: "Ninguém na Forbes sabe contar" 

O rapper Kanye West é a mais recente personalidade a atingir o estatuto de bilionário, de acordo com a revista Forbes, que estima que o músico tem um capital próprio de 1.3 biliões de dólares.

A Forbes deu o título na sexta-feira passada, depois do empresário de 42 anos partilhar a sua situação financeira após "vários pedidos ao longo dos últimos meses".

A revista norte-americana explicou que não introduziu o nome de Kanye West na última lista anual de bilionários porque não tinha informação suficiente para suportar a ideia de que o músico tinha, de facto, atingido o estatuto.

No ano passado, o rapper sugeriu alterar legalmente o seu nome para "Christian Genius Billionaire Kanye West". De acordo com a CNN, este era um título cobiçado há muito tempo pelo músico.

Só depois da revista receber os documentos e calcular os ativos de Kanye West, é que pôde introduzir o nome do músico na lista dos bilionários. Entre os ativos que entraram para as contas, estão imóveis, a editora discográfica G.O.O.D., ou a colaboração de Kanye West com a Adidas, que a Forbes estimou valer ao músico 140 milhões de dólares (cerca de 129 milhões de euros) em vendas, no ano passado.

Perante as contas a Forbes estima que o músico tem um capital próprio de 1.3 biliões de dólares. Mas este número não convence Kanye West, que garante ter mais de 3.3 biliões de dólares.

O rapper enviou até uma mensagem à revista para dizer: "São 3.3 biliões visto que ninguém na Forbes sabe contar".