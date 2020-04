Negociações pós-Brexit podem ainda ser concluídas dentro do prazo

As negociações pós-Brexit podem ainda ficar concluídas no prazo estipulado, antes do final de 2020.



O chefe de gabinete do Governo diz que o texto britânico vai ser publicado dentro de semanas. E que o Reino Unido e a União Europeia vão fazer um balanço das negociações no final de junho.

"Acreditamos que ainda é possível concluir as negociações no prazo definido", disse Michael Gove.

Na semana passada, o negociador-chefe da União Europeia disse que as negociações têm tido pouco progresso e que o prazo estabelecido é apertado.