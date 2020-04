Mantém-se o mistério sobre o estado de saúde do Presidente da Coreia do Norte.

A vizinha Coreia do Sul voltou a dizer que não se passa nada, a norte do antigo paralelo 38, que separa as duas nações em guerra há mais de 7 décadas. Que Kim Jong-un, provavelmente estará em casa, em isolamento social, como o resto do país.

A China continua sem se pronunciar sobre o assunto.

Mas Donald Trump falou. Para dizer, que não pode dizer.