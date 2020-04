Biden vence nas primárias do Ohio que foi teste a voto por correio

O pré-candidato democrata às presidenciais dos EUA Joe Biden venceu esta terça-feira as primárias de Ohio, num teste ao modelo de voto por correspondência, por causa da pandemia de covid-19.



As primárias do Ohio foram o primeiro grande teste nos Estados Unidos ao modelo de eleições por correspondência, tendo havido relatos de alguma confusão por parte dos eleitores, mas sem perturbação generalizada.

O resultado da eleição passou para segundo plano, sabendo-se que o ex-vice-Presidente Joe Biden tem a sua escolha garantida como candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais de 03 de novembro.

O secretário do Estado de Ohio, Frank LaRose, considerou a participação eleitoral "surpreendentemente elevada", tendo em conta a baixa relevância do resultado e o modo de escolha, por voto enviado por correio, depois de a eleição ter sido adiada por causa da pandemia.

O voto presencial foi apenas permitido excecionalmente, para pessoas que não tivessem residência ou meios para o fazer por correio.

O número final de votos ainda não está apurado, mas deve situar-se apenas ligeiramente abaixo dos três milhões de votos registados nas eleições primárias de 2016.

Não foram ainda apurados os resultados exatos obtidos por Joe Biden ou por Bernie Sanders, o senador que ainda aparece nos boletins de voto, apesar de já ter anunciado a sua desistência na corrida à Casa Branca.

O comité de advogados para os Direitos Civis do Ohio diz que recebeu algumas reclamações e pedidos de esclarecimento, mas nenhuma contestação formal relevante.

Alguns governadores de estados têm admitido propor uma votação por correspondência também para as eleições gerais de novembro e o teste das primárias de Ohio pode dar vigor a esta solução.

Apenas cinco estados têm legislação que permite a realização de eleições totalmente por correspondência: Colorado, Havai, Oregon, Washington e Utah, mas nenhum deles alguma vez testou este modelo no meio de uma pandemia.

Depois do abandono da corrida eleitoral por parte do senador Bernie Sanders, Joe Biden é o candidato único à Casa Branca do lado democrata, devendo ser o rival do republicano Donald Trump, que se recandidata a um segundo mandato.