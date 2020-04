Bruxelas abre processo de infração contra a Polónia por violação do direito da UE

A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra a Polónia por violação do direito comunitário na nova lei do sistema judiciário, considerando que com ela Varsóvia "compromete a independência judicial dos juízes polacos".



"A Comissão Europeia lançou hoje um processo de infração, enviando uma carta de notificação para cumprir à Polónia relativa à nova lei sobre o sistema judiciário, de 20 de dezembro de 2019, que entrou em vigor em 14 de fevereiro de 2020", anuncia o executivo comunitário numa informação hoje divulgada.



De acordo com a Comissão Europeia, "a nova lei sobre o sistema judiciário compromete a independência judicial dos juízes polacos e é incompatível com os princípios do direito comunitário".



"Além disso, a nova lei impede os tribunais polacos de aplicarem diretamente determinadas disposições do direito comunitário que protegem a independência judicial e de submeterem ao Tribunal de Justiça questões prejudiciais sobre essas questões", destaca Bruxelas, adiantando que a nova legislação contém "vários elementos que violam o direito comunitário".



Por isso, o procedimento de infração foi hoje iniciado através de uma notificação formal feita por Bruxelas a Varsóvia, na qual são dados dois meses ao governo polaco para responder.

Segundo o executivo comunitário, a nova lei polaca introduz ainda "disposições que obrigam os juízes a divulgar informações específicas sobre as suas atividades não profissionais", situação que é "incompatível com o direito ao respeito pela vida privada e com o direito à proteção dos dados pessoais, tal como garantido pela Carta dos Direitos Fundamentais da UE e pelo regulamento geral relativo à proteção de dados".



Em conferência de imprensa a partir de Bruxelas, a vice-presidente da Comissão Europeia Vera Jourová, responsável pelas pastas dos Valores e Transparência, vincou que "os Estados-membros podem reformar os seus sistemas judiciários, mas têm de respeitar as regras comunitárias".



"Continuamos a cumprir o nosso trabalho pelo respeito pelo Estado de direito", salientou a responsável, justificando assim o processo hoje lançado, que "não surpreende ninguém", depois de vários avisos já feitos pela instituição.



Já questionada sobre as eleições presidenciais na Polónia, que deverão ser realizadas por correspondência foram justificadas devido à pandemia, Vera Jourová garantiu que a Comissão Europeia está a "monitorizar a situação em todos os Estados-membros, tendo sérias preocupações de que tempos extraordinários possam levar a medidas extraordinárias contra as regras comunitárias".



"Não se podem comprometer ou colocar em 'lockwdown' [confinar] os direitos fundamentais", adiantou.



Já sobre as alterações à constituição na Hungria, também no âmbito do estado de emergência devido ao novo coronavírus, Vera Jourová garantiu que Bruxelas está "a analisar o que o governo húngaro está a fazer", não descartando avançar também com um processo de infração contra Budapeste.