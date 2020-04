Posição do Governo britânico não mudou em relação às negociações pós-Brexit

O Reino Unido sai do mercado único e da união aduaneira no dia 31 de Dezembro mas se não houver entendimento, será inevitável a aplicação de tarifas alfandegárias, conforme explica o correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes.

Dominic Raab reiterou no parlamento, uma vez mais, que o executivo não pretende pedir, nem aceitar um pedido de prolongamento por parte da União Europeia.

O Reino Unido saiu da União Europeia no dia 1 de fevereiro, altura em que começou um período de transição até ao final do ano, durante o qual as duas partes vão negociar a relação futura.

Está marcada para a primeira semana de junho, uma terceira ronda de negociações pós-Brexit, no final da qual as duas partes têm de decidir se querem um prolongamento do período de transição que termina no final do ano.

O chefe da diplomacia britânica afirmou que cumprir o calendário até ao final do ano é a melhor forma de eliminar incertezas adicionais e de permitir que o Reino Unido e a União Europeia recuperem, enquanto todos tentam ultrapassar a pandemia.