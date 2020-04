Encontrados destroços do helicóptero militar canadiano ao serviço da NATO

Fontes militares gregas disseram hoje que foram descobertos destroços do helicóptero militar que opera a partir de uma fragata canadiana envolvida nas operações da NATO no Mediterrâneo que desapareceu na quarta-feira, no mar Jónico.

"Detritos foram encontrados na área italiana de controlo e intervenção" no Mar Jónico disse hoje à AFP fonte militar grega.

"A Grécia enviou um helicóptero da marinha para participar na operação de resgate", afirmou, acrescentando que seis pessoas estavam a bordo do helicóptero.

Segundo as Forças Armadas do Canadá (CAF), o helicóptero, desapareceu" enquanto participava em exercícios com membros aliados perto da Grécia".

O comando militar da NATO com sede em Mons, na Bélgica, confirmou na quarta-feira à noite "o desaparecimento de um helicóptero", enfatizando que "as operações de busca estavam em andamento".