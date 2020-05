Pivô da CNN anuncia nascimento do filho: "Uma nova vida e um novo amor"

O jornalista norte-americano Anderson Cooper anunciou esta sexta-feira o nascimento do seu primeiro filho, Wyatt Morgan Cooper. Numa publicação no Instagram, o pivô da CNN de 52 anos partilhou fotos do bebé e falou da importância de “momentos felizes” numa “altura difícil”.

Wyatt Morgan Cooper nasceu na segunda-feira e recebeu o nome do avô, que morreu quando Anderson tinha apenas 10 anos.

“Tem sido uma altura difícil nas vidas de todos e certamente que nos esperam mais dias difíceis pela frente. É importante que nestes tempos de incerteza nos agarremos a momentos de felicidade. Mesmo quando fazemos o luto de entes queridos, somos abençoados com uma nova vida e um novo amor”, escreveu na publicação na rede social.

O jornalista, que assumiu a homossexualidade em 2012, recorreu a uma barriga de aluguer e manteve a gravidez em segredo.