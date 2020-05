Um posto militar da Coreia do Sul foi atingido por tiros vindos do lado norte-coreano do paralelo 38.

A agência de notícias sul coreana avança que o alvo foi um posto de guarda, situado na zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países.

O Estado Maior do Exército de Seul confirmou que logo de seguida as tropas sul-coreanas responderam com dois tiros de aviso, para evitar conflitos maiores.

Até ao momento não há registo de feridos.

Por parte da Coreia do Norte ainda não há reação.