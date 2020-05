Mulher morre após ser atacada por jacaré nos EUA 

Uma mulher morreu na sexta-feira passada, no estado norte-americano da Carolina do Sul, depois de ser atacada por um jacaré

Cynthia Covert tinha acabado de sair da casa de uma amiga, a quem tinha ido fazer as unhas, na cidade de Kiawah Island, quando deu de caras com o animal. Em declarações à ABC News, a amiga revelou que Cynthia estava "fascinada" com o jacaré e que se aproximou do lago para tirar uma fotografia.

Quando voltou a olhar, percebeu que Cynthia estava demasiado próxima. A amiga e o seu marido alertaram-na para se afastar da água e que o animal já tinha atacado e morto um veado, no mesmo local, na passada semana.

No entanto, de acordo com as autoridades, a mulher ignorou os avisos e aproximou-se do jacaré, acabando por ser atacada. O casal ainda tentou ajudar a vítima, mas sem sucesso.

Quando as autoridades chegaram ao local, Cynthia já tinha morrido. Um dos polícias abateu o animal e o corpo foi enviado para o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul.

O incidente está agora a ser investigado.