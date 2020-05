Portugueses podem ver a última Super Lua do ano esta noite

Esta quinta-feira ocorre a última Super Lua deste ano. O fenómeno pode ser observado em Portugal a partir das 20:50.

A Lua estará maior e mais brilhante do que o habitual, um fenómeno que se deve à "ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra)", de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

A Lua cheia no perigeu é 14% maior e 30% mais brilhante do que quando acontece no apogeu e, se for observada perto do horizonte, vai parecer ainda maior, com um aumento extra de cerca de 5%.