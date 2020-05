Rendição da Alemanha nazi na II Guerra Mundial foi há 75 anos

Há precisamente 75 anos, a Alemanha nazi anunciou a rendição incondicional. A II Guerra Mundial só acabou, no entanto, quatro meses depois, em setembro, depois do lançamento das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki e da rendição do Japão.

Ainda hoje é incerto o número de vidas perdidas, mas estima-se que tenham morrido entre 70 a 85 milhões de pessoas.

Na sexta-feira, asssinala-se o Dia da Vitória por ter sido o dia em que milhões de pessoas saíram à rua para celebrar o início do fim da guerra.

Por causa da pandemia da Covid-19, os festejos foram cancelados em vários países. Em Inglaterra, a Rainha Isabel II vai falar aos britânicos, a quem já pediu que cantem a música "We'll Meet Again", que foi um emblema de união durante a guerra.