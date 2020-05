Sismo de magnitude 4,8 provoca pânico entre população no Irão

Um terramoto de magnitude 4,8 na escala de Richter foi sentido em Teerão, no Irão, causando pânico entre a população na capital iraniana.

O sismo, que durou vários segundos, foi sentido por vários jornalistas da agência de notícias AFP por volta das 00:45 de sexta-feira (21:15 de quinta-feira em Lisboa).

O site do centro de estudos sismológicos da Universidade de Teerão não estava acessível, mas de acordo com a conta no Twitter da vigilância de terramotos do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) o sismo teve o epicentro a 55 quilómetros a leste da capital iraniana.

Logo após o terramoto, muitos moradores de Teerão deixaram as suas casas, de acordo com as regras de segurança a serem observadas nesses casos.

Até às 02:30 locais, os media estatais não tinham registado vítimas ou danos.