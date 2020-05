As imagens dos confrontos entre deputados em Hong Kong

Sete deputados da oposição pró-democracia de Hong Kong foram esta sexta-feira expulsos do Conselho Legislativo depois de confrontos com parlamentares pró-governamentais por causa da presidência desse órgão que integravam.

De acordo com o jornal South China Morning Post, as duas partes envolveram-se numa discussão acesa sobre a liderança do Comité do Conselho Legislativo, um órgão que está bloqueado há vários meses e que é responsável pela supervisão dos projetos de lei antes de serem enviados para votação.

O vídeo mostra as imagens dos confrontos, que acabaram na expulsão de sete deputados, sendo que um deles ficou ligeiramente ferido.