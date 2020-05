Europa celebra Dia da Vitória, 75 anos depois da rendição da Alemanha nazi

Por toda a Europa celebra-se esta sexta-feira o Dia da Vitória, 75 anos depois da rendição da Alemanha nazi na II Guerra Mundial.

Em Berlim, Angela Merkel e o presidente da Alemanha assinalaram a cerimónia numa sessão solene no memorial na Segunda Guerra Mundial.

FILIP SINGER / POOL

Em Paris, para além de Emmanuel Macron, no Arco do Triunfo estiveram presentes também os ex-presidentes Nicolas Sarkozy e Francois Hollande, numa cerimónia mais discreta do que é habitual devido à pandemia de Covid-19.

CHARLES PLATIAU / POOL

Sobre os céus das principais cidades do Reino Unido, aviões da Royal Air Force assinalaram o aniversário com as cores da bandeira nacional.

Hannah Mckay

Em Downing Street, o primeiro-ministro Boris Johnson participou num minuto de silêncio pelas vítimas da guerra. O príncipe Carlos de Inglaterra e Camila, no Castelo de Edimburgo, deixaram flores no monumento dedicado às vítimas da guerra.