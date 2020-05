Homem morre atropelado por avião em aeroporto dos EUA

Um homem, cuja identidade não foi revelada, morreu esta quinta-feira atropelado por um avião que tinha acabado de aterrar no Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no estado norte-americano do Texas.

Segundo a CBS, o piloto apercebeu-se que estava uma pessoa na pista de aterragem, tentou desviar-se mas já não foi a tempo. Um porta-voz do aeroporto indicou que não era suposta estar ninguém da pista naquele momento.

O homem não estava fardado nem tinha nenhuma identificação consigo. O óbito foi declarado no local.

A Administração Federal de Aviação está a investigar o incidente.