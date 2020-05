Aspirante a detetive encontra pacote com 135 mil dólares e entrega-o à polícia

Jose Nuñez Romaniz, estudante de justiça criminal, foi depositar dinheiro ao banco quando encontrou um pacote de plástico transparente cheio de dinheiro ao lado de uma agência de turismo, na cidade de Albuquerque, no Novo México, no início do mês de maio.

"Quando olhei pela primeira vez, fiquei parado por alguns segundos, sem saber o que fazer", disse o jovem ao New York Times. "Fiquei muito chocado. Nunca tinha visto tanto dinheiro", rematou.

Relata que, depois do choque inicial, decidiu tirar uma fotografia do pacote, que tinha um rótulo a dizer que continha 60 mil dólares - mais de 55 mil euros - em notas de 20. Mais tarde, a polícia contou mais 75 mil dólares em notas de 50, o que elevou o total para 135 mil dólares - mais de 124 mil euros.

Chamou a polícia, que levou o dinheiro para a esquadra e que recolheu algumas informações no local. Sabe-se agora, que o dinheiro pertencia a um empreiteiro da Wells Fargo que pretendia depositar o dinheiro no banco e que, por esquecimento, o deixou na rua.

Na passada terça-feira, o jovem de Albuquerque recebu uma chamada da polícia.

"Perguntaram-me como era ser o herói da cidade e eu não sabia ao que se estavam a referir", disse. "Mas depois começaram a falar de uma cerimónia para me homenagear. Queriam que eu levasse a minha família para lá para conhecer o prefeito e o chefe da polícia", contou.

A homenagem realizou-se na quinta-feira, na sede da Polícia de Albuquerque, onde participaram cerca de 50 pessoas. Na cerimónia, o prefeito Tim Keller elogiou as ações de Nuñez.

O jovem recebeu vários presentes, desde equipamentos desportivos até um voucher de 500 dólares para gastar numa empresa tecnológica.

"Os meus pais ficaram emocionados, principalmente a minha mãe".

Jose Nuñez Romaniz foi ainda convidado para se candidatar a um emprego de nível básico no Departamento da Polícia de Albuquerque, enquanto termina os estudos.