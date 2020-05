Cinco surfistas morrem em praia holandesa

Cinco surfistas morreram após enfrentarem fortes ventos e correntes oceânicas numa praia de Haia, na Holanda, informaram esta terça-feira os serviços de resgate holandeses, referindo ainda que houve um sobrevivente.

O grupo de surfistas saiu para o mar na segunda-feira e não terá conseguido lidar com as condições climatéricas complicadas e com a forte ondulação que atingia a costa holandesa.

Os serviços de socorro resgataram três surfistas, um dos quais foi transferido para o hospital, enquanto os outros dois morreram na noite de segunda-feira, logo após serem retirados do mar, apesar das tentativas de reanimação, segundo um comunicado pela serviços de resgate no mar da Holanda(KNRM).

A busca pelos outros três jovens desaparecidos foi dificultada pelo anoitecer e pela quantidade de espuma marinha acumulada no litoral, causada pela agitação da água.

No início da manhã de hoje, as tarefas de busca foram retomadas com quatro botes salva-vidas para rastrear toda a costa, além de um helicóptero, e juntamente com vários voluntários que se juntaram à busca na área costeira da praia de Scheveningen, de acordo com a KNRM.

Finalmente, os serviços de resgate localizaram os três corpos sem vida no Mar do Norte, elevando o número total de mortos a cinco pessoas, de acordo com Edwin Granneman, da guarda costeira de Scheveningen.

Não está claro se havia mais pessoas desaparecidas na água, porque algumas testemunhas disseram que viram pelo menos mais duas pessoas a serem atingidas pelas ondas, mas o único sobrevivente do grupo de surfistas indicou às autoridades que foi com cinco amigos praticar surf.