Mineiros confundidos com jihadistas mortos pela polícia no Chade

Pelo menos 27 mineiros ilegais morreram esta quarta-feira às mãos das forças de segurança do noroeste do Chade, na fronteira com a Líbia, depois de terem sido confundidos com jihadistas, disseram fontes militares à agência Efe.

"Eram quatro horas da manhã, ainda de noite, e não sabíamos dizer quem estava à nossa frente. O facto de terem tentado fugir fez-nos pensar que eram jihadistas e rodeámo-los para os neutralizar", disse um comando militar à Efe, que pediu o anonimato. "Após mais verificações, percebemos que eles eram mineiros de ouro", acrescentou a mesma fonte, detalhando que as vítimas estavam a usar detetores de metal para fazer o seu trabalho.

O incidente teve lugar em Yebibou, na província dourada de Tibesti, quando uma patrulha militar encontrou um grupo de mineiros - 10 chadianos, seis sudaneses e 11 líbios - que, ao ver o pessoal fardado, tentou fugir em vários veículos.

Os grandes depósitos de ouro nesta área - uma área inacessível ao resto dos cidadãos - atraem a presença de milícias e traficantes, o que vem juntar-se aos confrontos habituais entre os mineiros de ouro autóctones e irregulares e as forças de segurança.

"Há mais de um ano que o exército chadiano patrulha regularmente esta zona. Não para a extração de ouro, mas para evitar qualquer infiltração jihadista nesta parte do país", lembrou o porta-voz militar, Azem Bermandoa.

O mesmo responsável disse que "é uma zona de acesso proibido, pelo que aqueles que ousarem ir a esta parte do país para extrair ouro serão tratados como jihadistas".

Desde 2012, esta região fronteiriça conflituosa com a Líbia atraiu milhares de trabalhadores do Sahel que procuram a sua fortuna na extração de ouro ou que tentam atingir a costa europeia.