Motorista salta de carro em movimento para escapar a raptor nos EUA 

Uma motorista de uma aplicação de transportes privados saltou do carro em que seguia a quase 100 quilómetros por hora, numa autoestrada do estado norte-americano da Geórgia, depois de ser raptada e agredida por um camionista.

"Tirei o cinto de segurança e agarrei no meu telemóvel, e naquele segundo foi quando abri a porta e saltei (…) Só me lembro de sentir uma bola de fogo onde o pneu passou por cima de mim", revelou Carolina Vargas, citada pelo New York Post, que adianta ainda que a a norte-americana de 26 anos sofreu vários ferimentos, incluindo na cara e nas pernas, mas não partiu nenhum osso.

Carolina Vargas foi contratada a 5 de maio pelo camionista - cujo camião estava avariado -, que queria ir de Nashville até Cleveland, no Tennessee.

A viagem correu normalmente, revelou a mulher, que foi contactada novamente três dias depois pelo mesmo homem, identificado pelas autoridades norte-americanas como Christopher Miller. Desta vez, Miller queria regressar a Nashville.

A meio da viagem, o homem agarrou numa faca e exigiu que a motorista fizesse o que ele mandasse. Em entrevista aos media locais, Carolina Vargas revelou que implorou que o homem a deixasse ir, mas rapidamente percebeu que só tinha uma alternativa: saltar do carro em movimento.

"Não parti nem um osso. E estou tão grata por estar viva."

A mulher foi ajudada por um automobilista que seguia na autoestrada e que chamou as autoridades. Foi levada para um hospital em Dalton, na Geórgia, para ser tratada devido aos ferimentos que sofreu.

As autoridades começaram a investigar o caso e conseguiram encontrar o camionista num hotel em Jacksonville, na Flórida, onde acabou por ser preso, na segunda-feira.

Christopher Miller enfrenta agora as acusações de agressão, sequestro de veículo e porte de armas. Assim que for extraditado da Flórida, o homem pode enfrentar outros crimes, de acordo com o New York Post.