Dezenas de detidos e feridos em protesto contra prisão de clérigos em Montenegro

Os violentos protestos ocorridos quarta-feira em Montenegro contra a prisão de oito padres que celebraram cerimónias religiosas, proibidas devido a pandemia, resultaram num grande número de feridos e levaram à detenção de dezenas de pessoas, indicou esta quinta-feira a polícia.

Segundo a polícia montenegrina, entre as dezenas de feridos, figuram pelo menos 26 agentes de segurança, um deles com gravidade.

A polícia montenegrina indicou, num comunicado, que os manifestantes "atacaram brutalmente e sem razão" os agentes de segurança nas cidades de Niksic e de Pljevlia, onde foram detidos, respetivamente, 32 e nove pessoas.

Por atos idênticos noutras cidades do país, a polícia procedeu à detenção de várias dezenas de manifestantes.

Nos ataques com pedras, garrafas de vidro e artefactos pirotécnicos, entre outros, 26 polícias ficaram feridos, um deles com gravidade, acrescenta-se no comunicado, que não dá conta do número de feridos entre os manifestantes.

Risto Bozovic

Os protestos foram organizados na tarde de quarta-feira, depois de um bispo e outros sete religiosos da igreja ortodoxa terem sido detidos por celebrar, no dia anterior, terça-feira, uma liturgia na cidade de Niksik, em que participaram milhares de fiéis, apesar da proibição de reuniões públicas devido à pandemia do novo coronavírus.

As autoridades locais tinham reportado a detenção por 72 horas para os sacerdotes e a polícia indicou que os religiosos "violaram as disposições sanitárias contra a propagação da Covid-19".

A polícia anunciou. Por outro lado, que procederá a mais detenções em várias localidades, como em Pljevlja, onde "um grupo de cidadãos apedrejou o edifício do Ministério do Interior e partiu vidros".

"Conhecemos os autores e iremos detê-los", assegurou a polícia.

A detenção dos clérigos somou-se a uma lei controversa aprovada em dezembro passado pelo Parlamento montenegrino, que declara que como bens estatais as propriedades das comunidades religiosas.

Desde então que Montenegro tem sido palco de uma onde de protestos dos apoiantes dos partidos pró-sérvios e de fiéis da igreja ortodoxa sérvia.