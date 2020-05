Homem que atacou Bolsonaro com uma faca não tinha cúmplices

A Polícia Federal do Brasil concluiu esta quinta-feira que o autor de um ataque contra a vida do chefe de Estado do país, Jair Bolsonaro, num comício durante as eleições presidenciais de 2018, não contou com a ajuda de cúmplices.

O portal de notícias G1 informou que os investigadores da Polícia Federal chegaram à conclusão de que Adélio Bispo de Oliveira atuou sozinho, por iniciativa própria e foi o único responsável pelo planeamento da ação e pela sua execução, não contando, em qualquer altura, com o apoio de terceiros.

"O que a investigação comprovou foi que o perpetrador, de modo inédito, atentou contra a vida de um então candidato à Presidência da República [Jair Bolsonaro] , com o claro propósito de tirar-lhe a vida", concluiu Rodrigo Morais, delegado responsável pelo inquérito, no relatório final sobre a investigação.

Adélio Bispo foi preso em 06 de setembro de 2018 após esfaquear Jair Bolsonaro, durante um evento de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Na ocasião, Bolsonaro sofreu ferimentos graves no abdómen que o forçaram a ser operado várias vezes.



Nesta que foi a segunda investigação realizada pela Polícia Federal sobre o caso todo o material apreendido ao atacante foi analisado novamente.

Foram investigados dois 'terabytes' de arquivos de imagens, 350 horas de vídeo, milhares de documentos, fotos e 'e-mails' recebidos e enviados em contas registadas em nome do detido.

A polícia também ouviu dezenas testemunhas, o que resultou na elaboração de 23 autos periciais. Sigilos fiscais, bancários e telefónicos do acusado foram quebrados, além de diligências de busca e apreensão.

Num julgamento realizado em 2019, a Justiça brasileira concluiu que Adélio Bispo tem problemas mentais e foi absolvido ao ser declarado inimputável, ou seja, incapaz de responder pelos atos que praticou.

A prisão preventiva do atacante foi convertida em internação psiquiátrica por tempo indeterminado.

Em março passado, o juiz Bruno Savino, de primeira instância, determinou que Adélio Bispo fosse internado num hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena.