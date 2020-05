Mulher dá à luz e caminha 160 quilómetros com a filha recém-nascida

Uma mulher grávida que viajava a pé com a família entre duas cidades indianas deu à luz durante o percurso e continuou a caminhar por mais 160 quilómetros com o recém-nascido. Uns dias mais tarde foi parada num posto de controlo fronteiriço, onde acabou por receber ajuda.

A mulher, cuja identidade é desconhecida, viajava a pé com o marido e os seus quatro filhos. Partiram da cidade de Nashik, no estado indiano de Maharashtra, com destino a Satna, uma cidade no estado de Madhya Pradesh, locais separados por mais de mil quilómetros.

Durante o percurso, no dia 5 de maio, a mulher que estava grávida parou para dar à luz a filha. Descansou duas horas e voltou a fazer-se ao caminho, tendo percorrido mais 160 quilómetros a pé com a recém-nascida, sem terem recebido quaisquer cuidados médicos.

Quatro dias depois a família chegou ao posto de controlo fronteiriço de Madhya Pradesh, onde um dos guardas os encaminhou para uma instalação onde ficaram em quarentena e acompanhados por profissionais de saúde.

À CNN, o guarda contou como a mulher “descansou por uma ou duas horas depois do parto. A família não tinha dinheiro, meio de transporte ou alguém que lhes pudesse dar boleia”.

O homem contou ainda que a família abandonou a cidade onde vivia depois de terem ficado desempregados devido à pandemia do novo coronavírus. O caso não é inédito, e muitos trabalhadores indianos são obrigados a regressar às suas cidades natal a pé porque os transportes estão encerrados.

A Índia regista já mais de 78 mil casos do novo coronavírus, que já provocou a morte de mais de 2.500 indianos.