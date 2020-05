Parlamento será dissolvido na Croácia

O primeiro-ministro da Croácia anunciou esta quinta-feira que vai pedir a dissolução do Parlamento, abrindo caminho à realização de eleições legislativas até 12 de julho.

"Foi decidido que, na segunda-feira, vamos propor ao Parlamento que se dissolva", declarou aos jornalistas Andrej Plenkovic, após uma reunião do Governo de coligação, liderado pelo partido conservador HDZ.

Andrej Plenkovic chegou ao poder em outubro de 2016, na sequência de eleições legislativas antecipadas.

As eleições legislativas terão de ser convocadas pelo Presidente entre 30 a 60 dias após a dissolução do Parlamento, ou seja entre 21 de junho e 12 de julho.

Segundo analistas citados pela agência francesa AFP, o HDZ pretende realizar eleições o mais rápido possível, para capitalizar em seu benefício a gestão da pandemia de covid-19, que se tem traduzido numa subida do atual Governo nas sondagens.

As autoridades ucranianas têm alertado para uma segunda vaga da doença, no outono, que, juntamente com o impacto económico do confinamento, poderá prejudicar a popularidade do HDZ.

"Entre todos os desafios que a Croácia enfrenta, os próximos Parlamento e Governo devem focar-se no reequilíbrio económico", opinou o primeiro-ministro.

O Produto Interno Bruto croata, muito dependente do turismo, deverá sofrer uma contração em torno dos 10% neste ano, em resultado da covid-19.

Com 4,2 milhões de habitantes, a Croácia registou o primeiro caso de infeção com o novo coronavírus em fevereiro e, desde então, contabilizou 2.200 casos de contágio, dos quais 94 resultaram em mortes.