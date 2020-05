Ficou para a História

1492

- D. João II funda o Hospital de Todos os Santos, em Lisboa.

1567

- Nasce o compositor italiano Claudio Monteverdi, autor de "L'Orfeo".

1927

- Realiza-se a primeira volta a Portugal em bicicleta. António Augusto de Carvalho, de Carcavelos, vence a prova

1944

- Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Hungria para o campo de extermínio nazi de Auschwitz

1953

- O ditador Oliveira Salazar recusa nova proposta de negociações com a Índia, para a transferência de soberania dos territórios sob administração portuguesa. A Índia anuncia o fecho da delegação em Lisboa, concretizada a 11 de junho

1977

- O Marítimo torna-se o primeiro clube fora do continente português a ascender ao principal campeonato (I Divisão)

1986

- Morre o piloto italiano de Fórmula 1 Elio de Angelis, no circuito de Paul Ricard, França

1975

- Amâncio Ortega Ganoa abre a primeira loja Zara, na Corunha, em Espanha

1987

- Morre a atriz norte-americana Rita Hayworth, 69 anos, protagonista de "A Dama de Xangai"

1974

- António de Spínola é investido presidente da República Portuguesa

1991

- Pela primeira vez uma mulher, Edith Cresson, 57 anos, é nomeada para a liderança do Governo francês

2003

- O ex-ministro ruandês Eliezer Niyitegeka do antigo Governo hutu é condenado a prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, pelo envolvimento no genocídio de 1994

2004

- Arqueólogos egípcios identificam as ruínas da antiga Biblioteca de Alexandria, desaparecida há 16 séculos

2006

- É assinado o contrato de investimento para a reativação das Minas de Aljustrel, em 2008, quatro dias após o anúncio oficial.

- 3.º dia de violência em São Paulo, Brasil, com ataques a autocarros e agências bancárias e motins em estabelecimentos prisionais. O balanço oficial eleva-se a 187 mortos, entre polícias, suspeitos e civis. O controlo das cadeias é retomado ao fim do dia.

2009

- A Comissão Europeia e agências da ONU assinam um acordo no valor de mil milhões de euros para ajudar agricultores de 50 países, entre os quais Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, a lutar contra a penúria alimentar

2009

- O presidente norte-americano, Barack Obama, anuncia o restabelecimento dos tribunais militares de exceção, criados pelo seu antecessor, George W. Bush, para julgar presos suspeitos de terrorismo detidos na prisão de Guantánamo (Cuba)

2010

- A australiana Jessica Watson, de 16 anos, chega a Sydney, tornando-se o navegador mais jovem a dar a volta ao mundo em solitário, sem escalas e sem assistência

2011

- Dominique Strauss-Kahn, presidente do FMI e líder do Partido Socialista francês é detido em Nova Iorque. De acordo com as autoridades policiais americanas, o presidente do FMI tentou agredir a empregada do hotel Sofitel, de 32 anos, ao tentar arrastá-la para dentro do quarto

2011

- Líbia/Primavera Árabe: As forças leais a Kadhafi retiram-se de Misrata, após semanas de combates que provocam centenas de mortos

2012

- Morre Carlos Fuentes, escritor mexicano. Tinha 83 anos.

- Na Grécia, fracassam as negociações para um governo de unidade. É anunciada a formação de um governo interino, dirigido pelo magistrado Panayotis Pikrammenos, até às novas eleições.

2016

- O Supremo Tribunal Federal do Brasil aprova, por unanimidade, a suspensão do mandato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.



- O holandês Max Verstappen vence o Grande Prémio de Espanha, na Catalunha, tornando-se, aos 18 anos, o mais novo piloto a triunfar no Mundial de Fórmula 1, na estreia pela escuderia Red Bull.

- Morre Andre Brahic, astrofísico e um dos cientistas que descobriu os anéis do Neptuno. Tinha 73 anos.

- O Benfica sagra-se tricampeão português de futebol, feito que não conseguia desde 1976/77, ao vencer na Luz o Nacional por 4-1, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

2017

- Morre, aos 79 anos, no Porto Alberto Carneiro, artista plástico e escritor.

- Leonardo Jardim é eleito o melhor treinador da Ligue 1 francesa em 2016/17, pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de França (UNFP).