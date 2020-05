Partido dos Trabalhadores vai avançar com pedido de destituição de Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro aprovou esta sexta-feira por unanimidade, em reunião da Comissão Executiva Nacional, a decisão de avançar com um pedido de 'impeachment' (destituição) do Presidente, Jair Bolsonaro, disse à Lusa um membro deste órgão.

"A Comissão Executiva do PT, composta por 29 pessoas, decidiu por unanimidade que o partido vai avançar com um pedido de 'impeachment' do Presidente Jair Bolsonaro", disse à Lusa Romênio Pereira, um dos membros da comissão.

O 'impeachment', ou destituição, é um processo político-criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade de Presidente da República, governador, prefeito, ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria, por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções, cabendo ao Senado aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo.

Segundo Romênio Pereira, na reunião, que contou com a participação da ex-Presidente Dilma Rousseff, que também foi destituída por um processo de 'impeachment", esta foi a primeira vez que o partido tomou uma decisão como esta por unanimidade.

Romênio Pereira, um dos fundadores do PT e ex-secretário-geral e atualmente secretário de relações internacionais do partido, adiantou à Lusa que a estrutura partidária, liderada por Fernando Haddad, irá procurar juntar a este pedido entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados, e estruturas sindicais, bem como outros partidos.

O Partido dos Trabalhadores, de que foi líder o antigo Presidente Lula da Silva, conta com 53 lugares na Câmara de Deputados e seis lugares no Senado.