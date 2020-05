Mais um dia no Mundo da Pandemia

A tensão entre a China e a Austrália mantém-se com o Governo australiano a acusar Pequim de não dar sinais de abertura para um diálogo, depois da China ter suspendido as importações de carne bovina dos quatro maiores processadores australianos.

A China reporta apenas 5 novos casos de infeção nas últimas 24 horas e Xangai deu início a uma nova fase do desconfinamento com o reinício de algumas aulas e a decisão das companhias aéreas de retomar os voos.

Também na Tailândia são dados os primeiros passos na segunda fase do desconfinamento, com a reabertura dos centros comerciais com apertadas medidas de segurança que podem incluir a possibilidade de um robô verificar a temperatura.

No Brasil as atenções estão voltadas para um sistema de saúde em colapso, numa altura em que o país ultrapassou a barreira das 15 mil mortes.

Uma crise sanitária sem precendentes agravada por uma crise política com o presidente no centro da polémica. Jair Bolsonaro ainda não nomeou um novo ministro da Saúde e, para já, o comando da tutela está entregue ao Secretário Executivo do ministério.

É uma medida provisória, depois da demissão de Nelson Teich que deixou o cargo por várias divergências com o presidente, sobretudo em relação às restrições no combate à pandemia.

ESPECIAL CORONAVÍRUS