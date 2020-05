Tempestade tropical Arthur é a primeira da época de furacões no Atlântico

A tempestade tropical Arthur, que se formou na costa da Flórida no sábado, abriu a temporada de furacões no Atlântico, no sexto ano consecutivo que ocorre antes do início oficial destes fenómenos climáticos.



Na madrugada de hoje, o centro da tempestade estava localizado a 650 quilómetros ao sul/sudeste do Cabo de Hatteras, na Carolina do Norte, segundo o Centro Nacional de Furações dos Estados Unidos, em Miami.



A tempestade Arthur estava a provocar ventos sustentados de 65 quilómetros por hora e está a mover-se para norte-nordeste a 20 quilómetros por hora, segundo as autoridades.

As previsões dizem que a tempestade Arthur permanecerá no mar ao longo da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul no domingo e depois se aproximará da costa da Carolina do Norte na segunda-feira, provocando chuva hoje à noite e na segunda-feira.



Prevêem-se condições perigosas para a prática do surf nas costas do norte da Flórida para alguns dos estados na costa do Atlântico durante os próximos dias.



Embora possa haver um componente do aquecimento das águas e das alterações climáticas em outras tempestades anteriores a junho, a tempestade Arthur é mais um sistema subtropical de tempestades do que uma tempestade tradicional e a sua água é mais fria do que o normalmente necessário para a formação de tempestades, disse o investigador da Universidade Estadual do Colorado, Phil Klotzbach.



Muitas dessas tempestades fora de estação são fracas e fugazes, sendo que os meteorologistas podem agora analisá-las devido aos satélites e uma melhor tecnologia, o que não era possível em épocas anteriores, declarou Klotzbach.



Como a maioria das tempestades anteriores ao período normal, Arthur provavelmente permanecerá no mar, mas poderá chegar relativamente perto da costa da Carolina do Norte na segunda-feira, disse Klotzbach.