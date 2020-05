Ataque do Boko Haram na Nigéria provoca 20 mortos e 14 feridos

Pelo menos 20 civis foram mortos e outros 14 ficaram feridos num ataque do Boko Haram a uma aldeia no nordeste da Nigéria, segundo residentes e militares, que anunciaram ter abatido 20 suspeitos terroristas.

No domingo, os atacantes entraram rapidamente e dispararam granadas e mísseis na aldeia de Gajiganna, no estado do Borno, que há mais de 10 anos está sob o domínio de um grupo de 'jihadistas', quando estes se preparavam para quebrar o jejuem do Ramadão, afirmaram as mesmas fontes à agência francesa AFP.

Entretanto, o exército nigeriano anunciou que abateu, também este domingo, 20 suspeitos de estarem ligados aos grupos islamitas Boko Haram e Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP), a nordeste de Borno, um dos principais bastiões dos 'jihadistas', afirmaram esta segunda-feira fontes militares.

"Numa operação de interceção ofensiva, decisiva, as tropas do 130.º Batalhão (...) tiveram confrontos sangrentos no noroeste da cidade de Baga com criminosos de Boko Haram e do ISWAP", disse hoje o porta-voz do Exército, tenente-coronel Paul Enenche, citado pela agência espanhola EFE.

De acordo com a declaração, no total, nove soldados ficaram feridos na operação, ao enfrentarem rebeldes armados com morteiros, lança-granadas e outras armas com as quais atacaram várias aldeias nos arredores de Baga, no estado de Borno.

Só na semana passada, as ofensivas terrestres e aéreas das forças nigerianas resultaram em 75 baixas entre os terroristas, que fugiram, deixando para trás as suas mulheres e filhos, segundo o porta-voz.

A Nigéria, juntamente com forças aliadas de países vizinhos, como os Camarões, o Chade e o Níger, tem conseguido alcançar vitórias militares contra os terroristas nos últimos meses, apesar de ter perdido pelo menos 16 soldados num ataque 'jihadista' a um campo do exército chadiano em 23 de março.

O grupo Boko Haram, uma organização que nasceu em território nigeriano, opera nos países da bacia do Lago Chade.

O grupo foi criado em 2002 na cidade de Maiduguri (nordeste da Nigéria), pelo líder espiritual Mohameh Yusuf, com o objetivo de denunciar o abandono do norte do país por parte das autoridades.

Na altura, realizou ataques contra a polícia nigeriana, em representação do Estado, mas desde que Yusuf foi baleado por agentes, em 2009, o grupo tornou-se mais radical.

Desde então, o nordeste do país tem vivido sob ações consecutivas de violência provocadas pelo Boko Haram, que procura impor à Nigéria um Estado islâmico, um país com uma maioria muçulmana no norte e predominantemente cristão no sul.

Durante a sua sangrenta campanha, o grupo já matou cerca de 27.000 pessoas e causou mais de três milhões de deslocados, de acordo com dados do Governo e da ONU.