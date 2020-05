Inundações na Somália afetam um milhão de pessoas

As fortes inundações que se verificaram no centro da Somália afetaram quase 1 milhão de pessoas, obrigando 400 mil pessoas a procurarem refúgio e aumentou a possibilidade de surtos de doenças, alertou a ONU.

Pelo menos 24 pessoas morreram nas rápidas inundações que se verificaram nas cidades de Beledweyne e Jowhar, no centro da Somália, segundo o departamento das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, que lembra que a região ainda está a recuperar das cheias do ano passado, que afetaram mais de 500 mil pessoas.

O distrito de Beledweyne, na região de Hiraam, é a zona mais afetada: 85% inundado e 25 aldeias ao longo do rio estão a sofrer o mesmo destino.

"A inundação aqui afetou a cidade inteira, as pessoas estão muito preocupadas com a sua segurança", comentou um residente, acrescentando que a força da água nas ruas é tanta que as pessoas mais fracas ou mais idosas não conseguem transitar.