Onda de calor atinge Turquia com temperaturas máximas de 41ºC

Uma massa de ar quente proveniente de África vai atingir esta semana todo o território da Turquia, gerando uma onda de calor com temperaturas máximas até os 41 graus, um registo recorde e atípico para a atual época.

"Devido à onda de calor procedente de África, as temperaturas vão subir entre sete e 13 graus. O calor vai durar 10 dias e vamos enfrentar temperaturas típicas do verão", afirmou o meteorologista Orhan Sen, citado pela agência de notícias estatal turca Anadolu.

"A temperatura em Istambul poderá chegar aos 33 graus. Em Esmirna e Mugla (na costa do Mar Egeu) pode ultrapassar os 40 graus. No Mediterrâneo Oriental, as temperaturas vão atingir os 40 graus", referiu.

Segundo o serviço meteorológico turco, a onda de calor deverá atingir o pico entre hoje e terça-feira e vai afetar todo o país.

As autoridades de várias províncias turcas emitiram comunicados a alertar as respetivas populações sobre o aumento atípico das temperaturas.

A província de Adana, no sul do país, já registou hoje temperaturas muito altas, com os termómetros a ascender aos 41 graus, o registo mais alto verificado nesta época do ano nas últimas sete décadas.

Dezenas de habitantes de Adana partilharam imagens e vídeos nas redes sociais a fritar ovos no asfalto quente, uma espécie de tradição naquela zona durante os meses mais quentes do verão.

Previsões recentemente citadas pelos 'media' internacionais apontam que 2020 poderá ser o ano mais quente desde que há registos.

De acordo com as estimativas, citadas em finais de abril pelo jornal britânico The Guardian, 2020 tem entre 50% a 75% de probabilidades de quebrar o recorde de 2016, o ano mais quente desde que se registam as temperaturas.