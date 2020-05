Polícia brasileira acusada de atrasar operação que envolvia filho de Bolsonaro para não prejudicar eleição

O empresário brasileiro Paulo Marinho, figura central na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018, afirmou que autoridades policiais atrasaram a divulgação de uma operação que envolvia um dos filhos do atual Presidente para não prejudicar a sua eleição.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Paulo Marinho, que cedeu a sua casa no Rio de Janeiro para a estrutura de campanha presidencial de Bolsonaro, afirmou ainda que o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente, foi informado por um delegado da Polícia Federal, entre a primeira e a segunda volta da eleição (outubro) de 2018, que seria iniciada uma operação que o envolvia.

Em causa está a Operação Furna da Onça, que expôs detalhes das movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Queiroz é acusado de operar um esquema de "rachadinha" - prática em que funcionários devolvem parte dos seus salários pagos pelo estado a quem os contrata - no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo um relatório do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf), Fabrício Queiroz fez movimentações financeiras atípicas no valor de 1,2 milhões de reais (190 mil euros) na sua conta bancária, valor alegadamente incompatível com os vencimentos salariais.

O empresário revelou que Flávio Bolsonaro foi avisado da investigação por um delegado da Polícia Federal que era simpatizante do atual chefe de Estado, e que os agentes teriam atrasado a divulgação da operação, então sigilosa, para que ela ocorresse apenas após a realização da segunda volta, que consagrou Bolsonaro como Presidente.

Segundo Paulo Marinho, que é também suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, o delegado teria sugerido que o filho do Presidente adotasse "providências" antes da operação, e que demitisse Fabrício Queiroz e a sua filha, que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro, quando este era deputado federal, em Brasília.

Efetivamente, ambos acabaram por ser exonerados na ocasião, em 15 de outubro, de acordo com a imprensa local.

"Ele (Flávio) dizia que tudo aquilo tinha sido uma grande traição, que se sentia muito dececionado e preocupado com o que esse episódio poderia causar ao Governo do pai", relatou Paulo Marinho.

O empresário, que é agora pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, afirmou à Folha de S.Paulo que as revelações foram-lhe feitas pelo próprio Flávio, em 13 de dezembro de 2018, quando a operação Furna da Onça já havia sido realizada.

Num comunicado divulgado pelo jornal O Globo, Flávio Bolsonaro disse que a declaração do ex-aliado é uma "invenção de alguém desesperado e sem votos" e que Marinho tem interesse em prejudicá-lo porque é seu substituto no Senado.

Após a divulgação da entrevista feita pela Folha, o procurador-geral da República, Augusto Aras, indicou no domingo que vai analisar o relato de Paulo Marinho, de que Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência sobre a operação policial em causa.