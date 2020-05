Filho reencontra pais após 32 anos graças ao reconhecimento facial

Um chinês raptado em criança, há 32 anos, foi encontrado pelas autoridades através de tecnologia de reconhecimento facial. Na segunda-feira, o homem de 34 anos reencontrou a família biológica.

Mao Yin foi raptado em 1988, com dois anos de idade, junto a um hotel na cidade de Xiam. Foi vendido a um casal que não tinha filhos numa província vizinha e criado por eles, sem nunca saber que não eram os seus pais biológicos.

Na sequência do desaparecimento, a mãe de Mao despediu-se e dedicou-se às buscas pelo filho, tendo distribuído mais de 100 mil panfletos e participado em vários programas de televisão. Para além disso, tornou-se voluntária e ajudou nas investigações a outros desaparecimentos de menores.

Sem nunca desistir, e ao fim de três décadas, mãe e filho puderam voltar a encontrar-se. Tudo graças aos avanços da tecnologia.

O papel do reconhecimento facial

No final de abril, a polícia de Xiam recebeu uma pista sobre um homem que teria comprado uma criança no final de 1980.

Através do reconhecimento facial, as autoridades analisaram uma fotografia de Mao em criança e simularam uma imagem já em adulto. Essa imagem foi posteriormente comparada com imagens de uma base de dados nacional.

Depois de uma série de comparações, a polícia descobriu um homem parecido a Mao na cidade de Mianyang. Foi submetido a um teste de ADN, que acabou por confirmar a sua identidade: tratava-se, de facto, da criança que tinha desaparecido no final dos anos 80.

Segundo a CNN, as autoridades chinesas não explicaram com detalhe o processo nem a tecnologia utilizados na investigação.

O reencontro

“Não quero que ele me deixe. Não vou deixar que ele me deixe, nunca mais”, contou a mãe em conferência de imprensa.

De acordo com a imprensa local chinesa, Mao acabou por se mudar para Xiam para viver com os pais biológicos.