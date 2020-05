O novo vírus mortal que está a ameaçar os coelhos

A norte da Califórnia, foi detetada em maio a Doença Hemorrágica do Coelho na espécie de coelhos bravos, na zona oeste dos EUA.

A doença, que tem origem num vírus mortal, ameaça as diferentes espécies de coelhos e pode comprometer os ecossistemas, assim como a cadeia alimentar de outros animais selvagens

A doença contagiosa não está relacionada com o coronavírus. É apenas transmissível entre coelhos bravos, coelhos domésticos e lebres, sendo que os humanos não são contagiados.

Provoca hemorragias internas e inchaço. No entanto, uma vez que estes animais pertencem ao meio selvagem, o vírus é apenas detetado após a morte do animal.

De acordo com Matt Gompper, especialista em conservação ecológica na vida selvagem, da Universidade do Estado do Novo México, as similaridades com o SARS-CoV-2 residem na transmissibilidade entre espécies - no caso do novo coronavírus registou-se um contágio entre morcegos e humanos - e "surgiu e espalhou-se rapidamente", dando pouco tempo aos especialistas de atuarem para conter a propagação.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO

O Departamento de Biologia Marinha, Vida Selvagem, e Conservação Ecológica da Universidade do Estado do Novo México revela que o vírus pode ser transmitido entre "animais infetados, a sua carcaça, carne, pele, comida ou água contaminada".

ONDE FOI DETETADA PELA PRIMEIRA VEZ?

A doença foi detetada pela primeira vez há cerca de uma década no continente europeu, tendo sido identificada nos EUA, no estado do Novo México, no mês de maio, após especialistas descobrirem coelhos bravos mortos que estavam infetados com o vírus.