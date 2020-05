Polícia belga apreendeu 11,5 toneladas de resina de canábis em mercado agroalimentar

A polícia belga apreendeu 11,5 toneladas de resina de canábis no principal mercado grossista de produtos agroalimentares em Bruxelas, e seis pessoas foram presas, anunciou num comunicado o gabinete do procurador da capital belga.

O valor de mercado da droga apreendida, numa operação que decorreu na segunda-feira, foi estimado em cerca de 114 milhões de euros.

A droga, armazenada num contentor, foi intercetada na madrugada de segunda-feira no Morning Market, em Bruxelas (Mabru), uma grande plataforma grossista de alimentos para comerciantes e restauradores, informou o comunicado.

A Bélgica é um dos centros de tráfico de drogas na Europa, especialmente para a cocaína que transita pelo porto de Antuérpia (norte) e vinda da América do Sul, mas é raro atingir esta quantidade de uma só vez. Uma apreensão recorde de 45 toneladas de haxixe (resina de canábis) foi realizada no final de fevereiro de 2007 no porto de Antuérpia. A droga provavelmente era destinado ao mercado holandês.

À escala europeia, foi a interceção de 52,6 toneladas de haxixe em 5 de maio de 2013 em um hangar em Córdoba (sul da Espanha), que estabeleceu o recorde para esta droga.

Na segunda-feira de madrugada, unidades especiais da polícia federal belga intervieram no mercado de Bruxelas como parte de uma investigação dirigida por um juiz de instrução sobre tráfico de estupefacientes, informou a procuradoria.

Após a audiência segunda-feira pela polícia judiciária federal, os seis suspeitos detidos devem ser ouvidos dentro de 48 horas pelo juiz de instrução que decidirá sobre a prisão destas pessoas.