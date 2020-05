A importância das abelhas para a espécie humana

O biólogo Jorge Paiva realçou hoje o papel das abelhas como insetos polinizadores que também produzem mel e outras substâncias indispensáveis à vida da espécie humana.

O cientista reformado da Universidade de Coimbra, de 86 anos, falava à agência Lusa a propósito do Dia Mundial da Abelha, que se comemora desde 2018, no dia 20 de maio, na sequência de uma proposta da Eslovénia que foi aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

"As abelhas têm uma importância extremamente grande na polinização e na produção de mel, pólen e cera", sublinhou.

Desde a pré-história, os homens colhem o mel das colmeias selvagens e muito cedo começaram a domesticar as abelhas para terem mais facilmente acesso a esse alimento natural.Jorge Paiva salientou que o mel é usado desde tempos remotos como alimento e na prevenção de algumas doenças, com as pessoas a tirarem partido das "propriedades antibióticas" associadas à sua composição química.

"Nem todos os insetos são polinizadores e nem todos os polinizadores são insetos", adiantou."Na Europa, não temos aves polinizadoras", enquanto na África do Sul, por exemplo, existem colibris e outros voadores que cumprem essa tarefa.

"As abelhas não veem o vermelho de algumas flores, como as papoilas", originárias de outras regiões do globo, onde a polinização é frequentemente realizada por diversos pequenos animais, referiu. Se é verdade que as papoilas "não são melíferas", nem são procuradas pelas abelhas, também estes insetos "veem para além do ultravioleta" e buscam outras flores, explicou Jorge Paiva.

"Há pessoas que têm abelhas só para polinizar pomares, que assim produzem muito mais. Para esse efeito, a Austrália exporta colmeias em voos diretos para o sul dos Estados Unidos da América", exemplificou.

O ambientalista, que se tem destacado na defesa da biodiversidade, alertou para os fatores que ameaçam a sobrevivência das abelhas em todo o mundo, como o uso excessivo de pesticidas, a agricultura intensiva, a poluição atmosférica, os incêndios, a destruição dos habitats e as alterações climáticas, entre outros.

Jorge Paiva disse que consome regularmente mel e pólen de abelhas, este associado a outros alimentos da sua dieta diária.

Ao instituir o Dia Mundial da Abelha, a ONU quis valorizar o papel destes insetos e outros polinizadores no equilíbrio dos ecossistemas.

O pioneiro da apicultura moderna, Anton Jansa, nasceu em 20 de maio de 1734, no território da atual Eslovénia, o que justifica a escolha da data para celebrar a importância das abelhas e das atividades apícolas.