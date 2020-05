Pó de talco da Johnson & Johnson deixa de ser comercializado nos EUA e Canadá

O grupo norte-americano de produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais Johnson & Johnson (J&J) anunciou hoje que vai suspender a comercialização do pó de talco para bebé nos Estados Unidos e no Canadá.

A empresa justificou esta decisão alegando uma mudança da procura e a "desinformação" sobre o produto."A procura de pó de talco para bebés da Johnson na América do Norte diminuiu em

grande parte devido à mudança de hábitos do consumidor, alimentada por informações erradas sobre a segurança do produto e pela constante enxurrada de informações sobre litígios", afirmou a gigante de produtos farmacêuticos, garantindo num comunicado que este produto representa 0,5% do total de seus negócios relacionados com saúde nos Estados Unidos.

No final de 2018, surgiram informações que apontavam que a J&J sabia há décadas que o pó de talco continha asbesto, um mineral com uma composição e características semelhantes às do amianto e com efeitos prejudiciais para a saúde.

Desde então, a J&J enfrenta processos nos quais é acusada de ter contribuído para o desenvolvimento de cancro de ovário de várias mulheres, o que a empresa nega.