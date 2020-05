Avião com mais de 100 pessoas a bordo cai numa zona residencial em Carachi, Paquistão

EM ATUALIZAÇÃO

Um avião de passageiros a Pakistan International Airlines - que partiu de Lahore com destino a Carachi - colidiu com prédios perto do aeroporto de Carachi, o maior terminal aéreo do Paquistão.

SHAHZAIB AKBER

O Airbus A320 caiu quando se aproximou de Carachi para a aterragem.

O porta-voz da Pakistan International Airlines disse à agência Reuters que a bordo seguiam 107 pessoas - 99 passageiros e oito tripulantes.

Imagens transmitidas pela televisão pública do país mostram que o aparelho se despenhou num bairro residencial.