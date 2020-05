Boris Johnson vai reduzir o envolvimento da tecnológica chinesa Huawei na rede 5G britânica.

De acordo com o jornal The Telegraph, Downing Street quer mesmo que as infraestruturas britânicas não tenham quaisquer ligações à Huawei até 2023. Faz parte da estratégia do primeiro-ministro britânico para tornar o Reino Unido mais independente da China.

A decisão chega um mês antes de Boris viajar para os Estados Unidos para uma conferência do G7.