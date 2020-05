Das 107 pessoas que seguiam a bordo, apenas duas sobreviveram à queda do avião no Paquistão

O Airbus A320 da companhia Pakistan International Airlines tinha descolado de Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão, com cerca de uma centena de passageiros, mais a tripulação.

Ainda conseguiu chegar ao destino, à cidade de Carachi, após hora e meia de voo, mas na hora da aterragem terá falhado duas tentativas.

Acabou por cair numa área residencial, perto do aeroporto internacional Jinnah. Conhecida como Model Colony, aquela é uma zona pobre e sobrepovoada do sul do país, que foi entretanto isolada pela polícia e pelos militares paquistanes, mas há indicação de várias casas completamente destruídas pelo aparelho.