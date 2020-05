Divulgadas imagens inéditas, datadas de 1935, do extinto tigre da Tasmânia

O Arquivo Nacional de Filme e Som da Austrália divulgou esta semana imagens inéditas daquela que terá sido a última filmagem de um tigre da Tasmânia, uma espécie extinta há várias décadas.

A filmagem, conta a CNN, foi encontrada no filme “Tasmania the Wonderland”. As imagens, que pode ver abaixo, foram captadas em 1935:

As últimas imagens do tigre da Tasmânia tinham sido registadas há mais de 85 anos, no jardim zoológico de Hobart Beaumaris, na Austrália, em março de 1935.

A espécie terá sido extinta no ano seguinte, quando o último exemplar conhecido morreu nesse mesmo zoo.

NFSA HANDOUT

