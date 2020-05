Sismo de magnitude 6,1 no noroeste do México sem danos relatados

Um sismo de magnitude 6,1 ocorreu esta sexta-feira no Pacífico mexicano perto da costa do estado da Baixa Califórnia do Sul, mas até ao momento não foram relatados vítimas ou danos.

"Sismo de magnitude 6,1, localizado a 200 quilómetros a sudeste de San José del Cabo, Baixa Califórnia do Sul", informou o Serviço Sismológico do México através da rede social Twitter.

O terramoto ocorreu às 03:46 locais (08:46 em Lisboa).

Até ao momento nem as autoridades estatais, nem as federais divulgaram algum tipo de dano, humano ou material. Também não foi dado alerta de tsunami.

O México está situado sobre cinco placas tectónicas: a norte-americana, a do Pacífica, a de Rivera, a de Cocos e a do Caribe.

Em 2017, morreram 471 pessoas no México devido a três sismos nos dias 7, 19 e 23 de setembro, a maior tragédia natural no país desde o terramoto de 1985 que causou milhares de mortos na capital do país.