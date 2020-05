Trump vai assistir ao lançamento do primeiro voo tripulado da NASA desde 2011

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, vai assistir ao lançamento na quarta-feira da primeira missão espacial com astronautas da NASA desde 2011, realizada em parceria com a empresa SpaceX, anunciou hoje a Casa Branca.

"O nosso destino para além da Terra não é apenas uma questão de identidade nacional, mas uma questão de segurança nacional", afirmou o presidente norte-americano, que também deve contar com a presença no lançamento do seu vice-presidente, Mike Pence.

A descolagem do foguetão Falcon 9 está agendada para a próxima quarta-feira, às 16:33 locais (20:33 em Lisboa), no Kennedy Space Centre, na Florida. A bordo seguem os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken para uma missão de vários meses na Estação Espacial Internacional, onde devem chegar 19 horas depois do lançamento.

No entanto, a missão corre ainda o risco de ser adiada, devido às previsões meteorológicas adversas da base militar do Cabo Canaveral para dia 27.

Este será o primeiro voo com astronautas americanos a descolar dos Estados Unidos desde 08 de julho de 2011, data do lançamento do último vaivém espacial Atlantis, tendo depois o programa espacial da NASA sido interrompido. É também a primeira vez que a agência espacial norte-americana avança com uma missão tripulada numa aeronave produzida por uma companhia privada, a SpaceX do milionário Elon Musk.

Desde 2011 os astronautas americanos passaram a depender dos módulos espaciais russos Soyuz e da base espacial de Baikonur, no Cazaquistão, para poderem chegar à Estação Espacial Internacional.